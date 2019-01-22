Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak özel bölümü soru ve cevapları

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in 21 Ocak özel bölümüne "Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı eserindeki son konuşma cümlesinde hangi ifade vardır?" sorusu damgasını vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Ocak'ta özel bölümü soru ve cevapları...

22 Ocak 2019 Salı, 18:56:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





