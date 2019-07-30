Kagawa'nın yeni takımı belli oldu!

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlı yönetimin, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla camianın beğenisini kazanan Shinji Kagawa'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Ancak Japon futbolcudan Beşiktaş taraftarını üzecek bir haber geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
30 Temmuz 2019 Salı 20:38
Güncelleme: 30.07.2019 20:38
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
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İlk olarak geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu transferin ardından uzun süre sessiz kalmış ve geçtiğimiz günlerde Tyler Boyd ile Douglas transferlerini açıklayarak sessizliğine son vermişti.
Avcı'nın takımda görmek istediği iki ismi kadrosuna katan yönetim, geçen sezon ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve yarım sezonda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Shinji Kagawa'yı da bonservisiyle birlikte takıma kazandırmak istiyordu.
Japon futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edilen siyah-beyazlılara yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dortmund'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Shinji Kagawa'nın Celta Vigo ile görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı kaydedildi.