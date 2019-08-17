Beşiktaş, Süper Lig startını Sivasspor karşısında veriyor. Sivasspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak olan Beşiktaş'ta Karius, Burak Yılmaz, Atiba, Roco ve Dorukhan gibi önemli isimlerin sakatlıkları bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i.