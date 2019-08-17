Beşiktaş, Süper Lig startını Sivasspor karşısında veriyor. Sivasspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak olan Beşiktaş'ta Karius, Burak Yılmaz, Atiba, Roco ve Dorukhan gibi önemli isimlerin sakatlıkları bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i.
17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:55
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Beşiktaş sezonu Sivasspor karşısında açıyor.
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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak.
Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, akşam üzeri Sivas'a gidecek.
Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco bu maçta forma giyemeyecek.