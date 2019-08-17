İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Beşiktaş, Süper Lig startını Sivasspor karşısında veriyor. Sivasspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak olan Beşiktaş'ta Karius, Burak Yılmaz, Atiba, Roco ve Dorukhan gibi önemli isimlerin sakatlıkları bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:55
İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Beşiktaş sezonu Sivasspor karşısında açıyor.

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İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak.

İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, akşam üzeri Sivas'a gidecek.

İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco bu maçta forma giyemeyecek.

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