İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a ödeyeceği ücret!

Beşiktaş Yönetimi yılbaşında ekstra mesai yapıyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve golcü transferi yapacak olan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'taki Antalya kampına kadar en az 2 futbolcuya imza attırmanın peşinde. Burak için herhangi bir ödeme yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuya yaptığı teklif belli oldu.
30 Aralık 2018 Pazar, 14:33:05 Güncelleme: 14:37:21
İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret!

Beşiktaş Yönetimi yılbaşında ekstra mesai yapıyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve golcü transferi yapacak olan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'taki Antalya kampına kadar en az 2 futbolcuya imza attırmanın peşinde.

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İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret!

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim tatili unuttu. Yılbaşı öncesinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar en az 2 transferi bitirmek istiyor.

İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret!

Sağ bek, stoper, orta saha ve forvet alacak olan Kara Kartal'da isimler de belli olmaya başladı. Stoper transferinde Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da Galatasaray'ın Serdar Aziz konusundaki net kararını bekliyor.

İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret!

Savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekip, şartlar oluşursa her iki futbolcu için de hamle yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Tolgay Arslan'nın affedilmesini isterken, bu oyuncunun kamptaki performansına göre orta saha transferi askıya alınabilir.

İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret!

TEK İSTEĞİ BURAK YILMAZ
İki sezondur kadroda Burak Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuyu istediğini yönetime yineledi.

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