İşte Beşiktaşın Burak Yılmaza ödeyeceği ücret!

İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a ödeyeceği ücret!

Beşiktaş Yönetimi yılbaşında ekstra mesai yapıyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve golcü transferi yapacak olan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'taki Antalya kampına kadar en az 2 futbolcuya imza attırmanın peşinde. Burak için herhangi bir ödeme yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuya yaptığı teklif belli oldu.

30 Aralık 2018 Pazar, 14:33:05 Güncelleme: 14:37:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





