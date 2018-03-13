Haydi Kartalım! Şanın yürüsün...
Kara Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlıyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk ediyor. Tur şansını artık mucizelere bırakan Beşiktaş, bitiş düdüğüne kadar mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.
ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR
Bayern Münih maçı öncesinde takımda 3 eksik futbolcu bulunuyor. Almanya'da oynanan ilk maçın 16'ncı dakikasında kırmızı kart gören Domagoj Vida cezası sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe maçında sağ ayak parmağı kırılan ve koşulara yeni başlayan Pepe ile sakatlığı devam eden Tosic de Bayern'e karşı sahaya çıkamayacak diğer isimler olacak.
SON 12 MAÇI KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 maçta yenilmedi. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde rakiplerini 6 kez konuk ederken, 4 galibiyet, 2 de beraberlik kaldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Beşiktaş bugün Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 203 maçtan 77'sini kazandı, 82'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 203 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 291 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 44. MAÇ
Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 44. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden Kara Kartalar, 43 maçta 13 galibiyet aldı. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 21 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 80 gol gördü.
Beşiktaş, Bayern Münih'e karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak. Alman rakibiyle daha önce 3 kez karşılaşan siyah-beyazlılar bu maçları 2-0, 2-0 ve 5-0 kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle yaptığı 10 maçta 2 kez kazanabildi. Beşiktaş, bu galibiyetleri de bu sezon grup mücadelesinde Leipzig'i 2-0 ve 2-1 yenerek elde etti.
Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş bu rekorunu 26'ya çıkartacak. Siyah-beyazlılar Güneş yönetiminde oynadığı 25 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı; 40 gol attı, 37 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
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