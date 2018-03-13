Haydi Kartalım! Şanın yürüsün...

Beşiktaş, Bayern Münih'e karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak. Alman rakibiyle daha önce 3 kez karşılaşan siyah-beyazlılar bu maçları 2-0, 2-0 ve 5-0 kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle yaptığı 10 maçta 2 kez kazanabildi. Beşiktaş, bu galibiyetleri de bu sezon grup mücadelesinde Leipzig'i 2-0 ve 2-1 yenerek elde etti.