Hakan Çalhanoğlu Beşiktaşta!

Transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan yöneticileri ile Hakan Çalhanoğlu transferi için el sıkıştı.?
8 Ocak 2019 Salı, 21:54:03
Güncelleme: 22:11:34
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 9 puan arkasında 7.sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor.
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Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar kadrosuna Burak Yılmaz ve Isımat-Mirin takviyelerini yaptı.
Transfer görüşmeleri için Milano'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan'lı yöneticiler ile masaya oturdu.
Hırvat ofansif orta saha Alen Halilovic'in 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varan Fikret Orman, tüm spor camiasını ters köşeye yatıracak bir hamle için de kolları sıvadı.
AC Milan taraftarları tarafından hedef tahtasına konan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için de İtalyan yöneticiler ile pazarlığa başlayan Fikret Orman, bu transferde önemli aşama kaydetti.