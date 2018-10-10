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Geri dön paşam!
Beşiktaş yönetimi Everton'da umduğunu bulamayan Cenk Tosun için milli yıldıza "Çin'e gitme, Premier Lig'de devam etmezsen Beşiktaş'a gel" teklifinde bulundu.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 21:06:14
Güncelleme: 21:09:34
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri gün geçtikçe daha yüksek bir şekilde duyulmaya başladı.
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Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından forvet mevkiinde sıkıntılı günler geçiren siyah- beyazlılarda rota yeniden Cenk Tosun'a çevrildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a transfer olan ancak o günden bu yana beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Cenk için, santrfor arayışında olan siyah-beyazlılar girişimlerini hızlandırdı.
Öyle ki, Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in kısa bir süre önce Everton sportif direktörü Marcel Brands ile bir araya gelerek Cenk Tosun konusunu masaya yatırdığı ifade edildi.
GUANGZHOU DA PEŞİNDE!
Güner; İngiliz ekibinin direktörüne, Cenk'le ilgili Ocak ayında bir tasarrufları olacaksa, kendileriyle görüşmeden bir karar vermelerini talep etmişti.