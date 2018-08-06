Galatasarayın Vidaya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:39:03
Güncelleme: 19:48:54
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Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
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Sarı kırmızılıların Vida için yaptığı teklifin belgesi ortaya çıktı. Galatasaray'ın Beşiktaş'ta forma giyen ve Premier Lig'e transferi gündemde olan Domagoj Vida'ya yaptığı teklifin belgesi ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
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Gazeteci Atilla Türker, Galatasaray'ın Domagoj Vida için 8 ay önce yaptığı teklifin belgesini paylaştı.
Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
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İddiaya göre; Vida, Galatasaray'ın teklifinin daha yüksek olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih etmiş...
Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
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Söz konusu belgeye göre Galatasaray, Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir para önermesine rağmen Hırvat stoperi transfer edemedi.
Galatasaray'ın Vida'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!
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Galatasaray 8 ay önce Domagoj Vida'ya 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı kırmızılılar imza parasıyla birlikte Hırvat stopere toplamda 19 milyon 875 bin euro para teklif etti. Beşiktaş ise oyuncuya 4,5 yıl için toplam 16 milyon 400 bin euro önerdi.