Galatasarayın Vidaya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Galatasaray 8 ay önce Domagoj Vida'ya 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı kırmızılılar imza parasıyla birlikte Hırvat stopere toplamda 19 milyon 875 bin euro para teklif etti. Beşiktaş ise oyuncuya 4,5 yıl için toplam 16 milyon 400 bin euro önerdi.