Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak... - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Haberler Galeri Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Beşiktaş'ta sıcak gelişme... Teknik direktör arayışı içinde olan siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in yerine gelecek isim de merakla bekleniyordu. Milli takımla anlaşan Güneş'ten doğan boşluğu dolduracak yeni teknik adam belli oldu.

5 Mart 2019 Salı 10:52 Güncelleme: 05.03.2019 11:17
Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Beşiktaş'ta 4 sezonda 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez gruptan çıkma başarısı gösteren Şenol Güneş'in yerine Başkan Fikret Orman, Süper Lig'de görev yapan deneyim teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor.

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Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Yönetimin ayrıca gelecek sezon takımın yaş ortalamasını düşürme kararı aldığı, bu kararın altında yatan nedenin de yeni teknik adamın çalışma yapısına bağlı olarak alındığı kaydedildi. İşte detaylar...

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Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Fikret Orman, yoğun çaba harcadığı isim olmazsa sırasıyla önce yardımcı antrenör Guti daha sonra ise Alanya'nın hocası Sergen Yalçın üzerinde duracak. Bunun için de karar dönemi yaşanacak.

Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Güneş'in lig bitmeden ayrılması halinde kalan sürede Guti çalıştıracak. İspanyol çalıştırıcının göstereceği performans belirleyici olacak.

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Fikret Orman yeni hocasını buldu! Yer yerinden oynayacak...

Sezon başında takımıyla 5 yıl sözleşme uzatan ilk teknik direktör adayının kararı bu ihtimallerden daha önemli.

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