Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Şenol Güneş'in açıklamaları;

"MAYIS'I GÖRMEMİ İSTEMEYENLER VAR"

Son günlerde yaptığımız işleri eleştirenlerin olabileceğini biliyoruz. Bu eleştirilerin boyutu insani boyutların dışına çıkmış olsa bile daha önce başımızdan geçtiği için hoşgörüyle karşılayacağımız, dersler çıkaracağımız durumları değerlendireceğim. Bazı arkadaşlar (basın mensubu) daha önce de bizi yok sayıyorlardı, şimdi de yok saymaya başladılar.

Bunu görüyorum, hissediyorum. Kin ve nefret tohumları var, benim kimseye karşı böyle duygularım yok. Mayıs'ı görmemi istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler. Benim yaşımdan rahatsız olanlar da var, onlara benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var.

"BEŞİKTAŞ'A OLAN SEVGİM, YÜREĞİMDE HEP KALACAK"

Bundan 4 yıl önce Fikret Orman'ın çağrısıyla Beşiktaş'ta göreve geldim. Bugüne kadar gelen süreçte neler yaptığımız, neler yapmadığımız sizlerinde elinde. Beşiktaş büyük bir markadır. Beni de bugüne kadar kimse yalnız bırakmadı.

Beşiktaş ailedir, doğruların, ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi, kucakladı. Kısa bir sürede kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Sevgim sonsuz. Saygım sonsuz. Ve değişmeyecek. Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak.

"BEŞİKTAŞ'TA, YAŞANMASI GEREKEN BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

Bugüne kadar hem taraftarlara, yönetime, sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm. Ben Milli Takım ile ilgili düşüncemi siz sordunuz bana açıkladım. Beşiktaş'tan ayrılınca başka kulüp istemem dedim. Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum.

Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Milli Takım'la ilgili görüşlerimi zaten bir maçtan sonra kamuoyuna açıklamıştım Başkan da biliyordu. Benim Başkan ile ne gibi bir kavgam olabilir ki. Ben onun çalışanıyım. Gerekirse işime son verir.

"BEN BURAYA AYRILMAK İÇİN GELMEDİM"

Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır. Ayrılmak isteği benim önceliğim olan bir durum değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Öyle olsa 2 yıllık sözleşme imzalamazdım. Bazen ayrılık kaçınılmaz hale geliyor. Hayat, hesapla değil nasiple yaşanıyor. Sorunlar var ama burada kimseyi suçlayamam.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞIM GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Görevim bitinceye kadar başkana ya da başkasına saygısızlığım olmayacak. Ama katılmadığım arkadaşlar var. Ben burada bir hile yapayım da kalayım diye düşünmedim. Şimdi de yapmıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü sevgimle çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin. Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KANDIRMADIM"

Beni Fenerbahçe düşmanı olarak gösteriyorlar. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ben bugün Ersun Hoca ile görüştüm. Ali Koç'la da görüşeceğim. Çok sevdiğim, saygı duyduğum biri. Ben herkesle görüşürüm. Niyetim herkese güzel bakmak. Bu haftaki maça çıkmadan beni tehdit edenlere söylüyorum; korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorum. Beşiktaş taraftarını ben kandırmadım.

Diyorlar ki taraftarı yanıma almışım. Yönetime karşı kullanmışım. Ben kimi kullanarak buralara geldim? Kimseyi kullanmadım. Pepe dün akşam oynadı. Güzel de oynadı. Ama bulunduğunuz ortam buna uygun değilse kim olursa olsun olmaz. Pepe de Adriano da iyi futbolcu.

"KİMSEYLE KAVGAM YOK"

"Benim beklentim, hayalim. Sizle birlikte yeni bir düzen kuralım. Kavganın kimseye yararı yok. Kimseyle kavgam yok. Ama yine kavgacı oluyorum. İçime attıklarım o kadar fazla ki... O sabır bana artık ağır geliyor."

"Sizinle konuşmak istiyorum ama içimde korku üretiyorum. 2002'de benim gitmemem gerektiğini söyleyenler dönerken benimle kucaklaşarak geldi. Beni büyük görüyorsunuz belki ama ben de insanım. Hata yapabilirim."

"Milli Takım tüm takımların üstü, tavanı. Taban sağlam olmazsa tepenin önemi yok. Tepe iyi temsil etmezse de tabanın önemi kalıyor."

"Daha önce Yıldırım Demirören ile daha önce de görüştüm. Ben Beşiktaş'ta görevdeyim. Ben seni martta bekliyorum, dedi. Haziranda görevim bitince sıcak bakabilirim dedim."

"Kulübün de o zaman benimle ilgili bir tasarrufu yoktu. Siz benim kulüpteki geleceğimi benden iyi biliyorsunuz. Kulüp ne demişti. 3 yıl daha devam kararı aldık demişti ama teklif gelmedi. Ben iki yılda anlaşsam aynı şeyi yapacağım. Gitsem de aynı işi yapacağım."



"BENDEN DAHA İYİ BEŞİKTAŞLI MI VAR?"

Sattı diyorsun yahu! Sattı! Ben neyi satmışım, taraftarı, takımı satmışım. Bak bakalım benden daha iyi Beşiktaşlı var mı? Bak son 4 yıla...



CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ ARADI

"Cumhurbaşkanımız beni aradı ve benden bir görev bekliyor. Benim için beklemiyor arkadaşlar ülke için bekliyor. Benden beklediği bir şey var. Benim önceden yaptığım işlerin altını çiziyor ve benden bir şeyler bekliyor. 'Bir vizyon çizdin' diyor, 'Hayırlı olsun' diyor. Benim için mi diyor? Ülke için diyor. Ben böyle heyecanlıyken..."



"FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR MAÇLARINI KAZANSAYDIK..."

"Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını kazansaydık, bana yöneltilen eleştiriler devam edecek miydi?

Kendi içimizde Beşiktaş'a zarar verenler var, bilerek ya da bilmeyerek. Şu anda Beşiktaş'ın itibarını kaybetmesi için uğraşıyorlar. Hocaya, başkana saygısızlık Beşiktaş'ın itibarını kaybettirir."



"RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

"Beşiktaş yönetiminin benimle devam etme istekleri vardı fakat resmi bir teklif gelmedi. 17 yıllık aradan sonra Milli Takım'a dönmeyi ben planlamadım."



"NE ALDIM NE ALMADIM HERKES GÖRÜR"

"Beşiktaş'ın muhasebesine gittiğiniz zaman ben nasıl anlaştım, ne aldım ne almadım herkes görür. Başka konular da var. Ben bunları söyleyip kimseyi üzmek istemiyorum. Ama ben burada paradan yaralanmadan çok manevi yaralanma yaşıyorum."