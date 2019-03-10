Karius'a gösterilen tepki normal mi?
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Karius'a gösterilen tepki normal mi?

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius Atiker Konyaspor maçında yediği ilk gol sonrası Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı. Erman Toroğlu, Turgay Demir ve İlker Yağcıoğlu, A Spor canlı yayınında Karius'un yediği gole verilen tepkiyi yorumladı. Erman Toroğlu, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini ağır bulduğunu söylerken Turgay Demir basit bir hata olduğunu ifade etti.

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10 Mart 2019 , Pazar
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