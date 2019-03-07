Arda Burak Volkan geri dönecek mi? Şenol Güneş açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ‘Arda, Burak, Volkan gibi isimleri tekrar milli takıma çağıracak mısınız?’ soruna Şenol Güneş, "Gelişen şartlar içerisinde oyuncuların hem kendine, hem uyuma olumlu katkısından çok olumsuz katkısı olacaksa, olmayabilirler. Ben oraya gittiğimde de tek başıma karar vermeyeceğim." yanıtını verdi.