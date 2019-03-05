Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...
Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için takımda büyük bir yenileme gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar, sezon sonu A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra bazı futbolcularla da yollarını ayıracak.
Beşiktaş, sezon sonu birçok futbolcuyla vedalaşacak. Şenol Güneş'in yerine gelecek yeni hoca öncesi sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara teşekkür edilecek. Ayrıca cazip tekliflerin gelmesi halinde elde bulunan futbolcuların satışına onay verileceği öğrenildi. İşte takımdan gönderilmesi planlanan isimler...