Beşiktaş'tan kadroya neşter! Şenol Güneş'in ardından...

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için takımda büyük bir yenileme gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar, sezon sonu A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra bazı futbolcularla da yollarını ayıracak.