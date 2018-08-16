Domagoj Vida transferinde flaş gelişme! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:23:09 Güncelleme: 01:23:32
    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

    Siyah-beyazlılarda transfer sezonunun en çok konuşulan ismi olan Domagoj Vida ile her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

    Vida için siyah-beyazlı yönetim tüm şartları zorluyor.

    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

    Yöneticiler, "Vida 29 yaşında ve şu anda kariyerinin en yüksek değerine ulaştı, göndermek en doğru karar" fikrini savunuyor.

    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

    Hırvat stoperi renklerine katmak isteyen Lyon rakamı yükseltmeye niyetli değil. Beşiktaş yönetimi ise Lyon'lu yetkililere, "Marsilya, Vida'nın milli takımdaki yedeği Caleta-Car'a bile 19 milyon euro bonservis ödedi" örneğini verirken, Fransızlar ise "Caleta-Car 21, Vida ise 29 yaşında, yüksek ihtimalle biz son sahibi olacağız" diyerek 12 milyon euro'nun üzerine çıkmıyor.

    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

    Beşiktaş ise 15 milyon euro'dan aşağıya inmiyor.

    FOTOMAÇ

    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
    • 7
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    Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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