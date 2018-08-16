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Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:23:09 Güncelleme: 01:23:32
Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
Hırvat stoperi renklerine katmak isteyen Lyon rakamı yükseltmeye niyetli değil. Beşiktaş yönetimi ise Lyon'lu yetkililere, "Marsilya, Vida'nın milli takımdaki yedeği Caleta-Car'a bile 19 milyon euro bonservis ödedi" örneğini verirken, Fransızlar ise "Caleta-Car 21, Vida ise 29 yaşında, yüksek ihtimalle biz son sahibi olacağız" diyerek 12 milyon euro'nun üzerine çıkmıyor.
Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!
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