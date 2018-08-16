Domagoj Vida transferinde flaş gelişme!

Hırvat stoperi renklerine katmak isteyen Lyon rakamı yükseltmeye niyetli değil. Beşiktaş yönetimi ise Lyon'lu yetkililere, "Marsilya, Vida'nın milli takımdaki yedeği Caleta-Car'a bile 19 milyon euro bonservis ödedi" örneğini verirken, Fransızlar ise "Caleta-Car 21, Vida ise 29 yaşında, yüksek ihtimalle biz son sahibi olacağız" diyerek 12 milyon euro'nun üzerine çıkmıyor.