Chicharito için Beşiktaş açıklaması - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Chicharito için Beşiktaş açıklaması

    İngiliz ekibi West Ham United'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini, Javier 'Chicharito' Hernandez için bir açıklama yaptı.
    23 Kasım 2018 Cuma, 20:27:47 Güncelleme: 20:27:58
    Chicharito için Beşiktaş açıklaması

    Bir süredir Chicharito'nun Beşiktaş'la görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu.

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    Chicharito için Beşiktaş açıklaması

    Meksikalı oyuncunun gösterdiği düşük performans yüzünden takımdan ayrılacağı iddialarının arttığı şu dönemde bugün West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegri'den açıklama geldi.

    Chicharito için Beşiktaş açıklaması

    Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Chicarito'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya, "Göreceğiz" diye cevap veren Pellegrini şunları kaydetti:

    Chicharito için Beşiktaş açıklaması

    "Her oyuncudan her zaman daha fazlasını istiyorum. Şu anda Javier zor bir sezon yaşıyor. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak için zamanı olmadı.

    Chicharito için Beşiktaş açıklaması

    Dünya Kupası'ndan dönmek her zaman zordur. Bence o iyi bir oyuncu. Ocak ayına kadar performansını nasıl geliştirdiğini göreceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz."

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