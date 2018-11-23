Chicharito için Beşiktaş açıklaması - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Chicharito için Beşiktaş açıklaması
İngiliz ekibi West Ham United'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini, Javier 'Chicharito' Hernandez için bir açıklama yaptı.
23 Kasım 2018 Cuma, 20:27:47
Güncelleme: 20:27:58
Bir süredir Chicharito'nun Beşiktaş'la görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meksikalı oyuncunun gösterdiği düşük performans yüzünden takımdan ayrılacağı iddialarının arttığı şu dönemde bugün West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegri'den açıklama geldi.
Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Chicarito'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya, "Göreceğiz" diye cevap veren Pellegrini şunları kaydetti:
"Her oyuncudan her zaman daha fazlasını istiyorum. Şu anda Javier zor bir sezon yaşıyor. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak için zamanı olmadı.
Dünya Kupası'ndan dönmek her zaman zordur. Bence o iyi bir oyuncu. Ocak ayına kadar performansını nasıl geliştirdiğini göreceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz."