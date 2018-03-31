Cezalar sonrası Beşiktaş 11'i!

Beşiktaş ligin 27. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti fakat önümüzdeki hafta oynayacağı Göztepe maçı için büyük yara aldı. Beşiktaş'ta üç orta saha oyuncusu, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan gördükleri sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü. İşte orta sahada eksik kalan Beşiktaş'ın Göztepe maçında sahaya çıkabileceği sürpriz 11.