Bu isimler derbide yok!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine sadece 1 gün kaldı. Şampiyonluk yolundaki bu çok kritik maçta 3 puan iki taraf da çok önemli. İki takımın da hangi 11 ile sahaya çıkacağı oldukça merak ediliyor ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ilk 11'de yer alacak futbolcular kadar takımı yalnız bırakacak isimler de düşündürüyor.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 12:23:25 Güncelleme: 12:30:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





