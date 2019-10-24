Beşiktaş'tan şaşırtan istatistik! Kartal zirve peşinde!

Bu sezon ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yediği son dakika golleriyle galibiyete hasret kaldı. Sonuçların aksine istatistiki veriler anlamında Sevilla ile zirve yarışında olan Beşiktaş, bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi 3. maçında siyah beyazlılar galibiyeti hedefliyor.
24 Ekim 2019 Perşembe 10:49
Güncelleme: 24.10.2019 10:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 mücadelede yediği son dakika golleriyle yıkılan temsilcimiz Beşiktaş grupta son sırada yer alıyor. Bu akşam saat 19:55'de Braga ile Vodafone Park'ta gruptaki ilk galibiyetini almak için karşı karşıya gelecek olan siyah beyazlı ekipte ilk hedef galibiyet.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk maçta deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2, ikinci maçta ise Vodafone Park'ta Wolves'e 1-0 mağlup olan Beşikaş, son dakikalarda yediği gollere engel olamadı.
Beşiktaş'ın henüz galibiyeti olmamasına rağmen topa sahip olma üstünlüğü ise dikkat çekti.
Avrupa Ligi'nde toplam 48 takım mücadele ederken siyah beyazlılar topa sahip olma oranında 2. sırada yer aldı. Temsilcimiz oynadığı ilk iki maçta ortalama %66.7'lik yüzdeye sahip sahip oldu.
İspanyol ekiplerinden Sevilla ise %74.7 ile bu alanda zirvede yer aldı. Sevilla grupta oynadığı ilk iki maçta ise Qarabağ Ağdam ve APOEL Nocasia'yı mağlup etti.