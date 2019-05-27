Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg! - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

Süper Lig'in sona ermesi ve transfer döneminin yaklaşmasıyla takımlar hakkındaki transfer iddiaları da alevlendi. İngiliz basını Beşiktaş hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:20 Güncelleme: 27.05.2019 17:20
Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

İngiliz basını, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş hakkında flaş bir transfer iddiası paylaştı.

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Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlı takım Nottingham Forest'ta forma giyen İranlı golcü Karim Ansarifard ile yakından ilgileniyor.

Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

Beşiktaş'ın bu transferde en ciddi rakibinin ise Alman temsilcisi Hamburg olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

Takımdan oyuncu göndererek yapılacak transferlere kaynak yaratmak isteyen kulüp yönetimi ve teknik direktör Martin O'Neill'in de oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

İngiltere'deki ilk yılında uyum sağlamakta zorlanan Ansarifard, daha önce forma giydiği Yunanistan ve İran'da ise başarılı bir grafik çizdi.

Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

Olympiakos formasıyla çıktığı 48 maçta 22 gole imzasını atan Ansarifard, İran kariyerinde de çıktığı 96 maçta ağları 44 kez sarsmayı başardı.

Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!

İran Milli Takımı'nın formasını da giyen 29 yaşındaki golcü futbolcu, çıktığı 74 maçta 18 gol kaydetti.

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