Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg! - Fotomaç
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Beşiktaş'tan golcü atağı: Rakip Hamburg!
Süper Lig'in sona ermesi ve transfer döneminin yaklaşmasıyla takımlar hakkındaki transfer iddiaları da alevlendi. İngiliz basını Beşiktaş hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:20
Güncelleme: 27.05.2019 17:20
İngiliz basını, Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş hakkında flaş bir transfer iddiası paylaştı.
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Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlı takım Nottingham Forest'ta forma giyen İranlı golcü Karim Ansarifard ile yakından ilgileniyor.
Beşiktaş'ın bu transferde en ciddi rakibinin ise Alman temsilcisi Hamburg olduğu iddia edildi.
Takımdan oyuncu göndererek yapılacak transferlere kaynak yaratmak isteyen kulüp yönetimi ve teknik direktör Martin O'Neill'in de oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
İngiltere'deki ilk yılında uyum sağlamakta zorlanan Ansarifard, daha önce forma giydiği Yunanistan ve İran'da ise başarılı bir grafik çizdi.
Olympiakos formasıyla çıktığı 48 maçta 22 gole imzasını atan Ansarifard, İran kariyerinde de çıktığı 96 maçta ağları 44 kez sarsmayı başardı.
İran Milli Takımı'nın formasını da giyen 29 yaşındaki golcü futbolcu, çıktığı 74 maçta 18 gol kaydetti.