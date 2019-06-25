Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar edinilen son bilgilere göre, İngiltere'den kiralık olarak bir stoperi kadrosuna katacak. Kartal ayrıca sağ bek transferi için ise İtalya'dan haber bekliyor.
25 Haziran 2019 Salı 08:00
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Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılarda son dönemde ismi gündeme gelen futbolculardan biri olan Ben Gibson için İngiliz basınından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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Daily Press'te yer alan habere göre Burnley forması giyen 26 yaşındaki stoper Ben Gibson'ın transferi için Beşiktaş devrede.
Ancak siyah-beyazlılar dışında başarılı İngiliz stoperle ilgilenen kulüpler arasında Norwich City, Aston Villa ve Sheffield United'ın da olduğu belirtildi.
SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan yıldız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
15 Ocak 1993 doğumlu olan İngiliz futbolcu Gibson, stoper ve sol bek pozisyonlarında forma giyiyor.