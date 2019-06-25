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25 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'tan defansa iki takviye!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar edinilen son bilgilere göre, İngiltere'den kiralık olarak bir stoperi kadrosuna katacak. Kartal ayrıca sağ bek transferi için ise İtalya'dan haber bekliyor.
25 Haziran 2019 Salı 08:00
Beşiktaş'tan defansa iki takviye!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılarda son dönemde ismi gündeme gelen futbolculardan biri olan Ben Gibson için İngiliz basınından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Beşiktaş'tan defansa iki takviye!

Daily Press'te yer alan habere göre Burnley forması giyen 26 yaşındaki stoper Ben Gibson'ın transferi için Beşiktaş devrede.

Beşiktaş'tan defansa iki takviye!

Ancak siyah-beyazlılar dışında başarılı İngiliz stoperle ilgilenen kulüpler arasında Norwich City, Aston Villa ve Sheffield United'ın da olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan defansa iki takviye!

SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR
Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan yıldız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'tan defansa iki takviye!

15 Ocak 1993 doğumlu olan İngiliz futbolcu Gibson, stoper ve sol bek pozisyonlarında forma giyiyor.

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