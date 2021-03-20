Galeri Beşiktaş Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

1993 yılında Ypiranga'da başlayan futbol yaşamında asıl çıkışını ve en verimli dönemini Bundesliga'da geçiren Ailton, 1998 yılında transfer olduğu Werder Bremen formasını tam 6 yıl boyunca başarıyla terletti. Sonrasında başka bir Alman ekibi Schalke'de oynadıktan sonra Beşiktaş kadrosuna katılan Brezilyalı golcü, ülkemizde yalnızca yarım sezon forma giydikten sonra Hamburg ile Bundesliga'ya geri döndü. Kariyerinin sonuna kadar birçok farklı takımda forma giyen Ailton, Eylül 2014'te Bremen Weser Stadı'nda oynanan ve 40 binin üzerinde seyircinin izlediği jübile maçıyla futbolu bıraktı. İşte Ailton'un son hali...

Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri...

Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

Ozan Tufan

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Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

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Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

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Beşiktaş'ta yarım sezon kalmıştı! Ailton'un son hali şoke etti

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