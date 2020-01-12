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Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı
Beşiktaş'ın talebinin reddedilmesinin ardından siyah beyazlıların 'transfer yapabilmesi' için 2 milyon TL'lik bütçesi kaldı. Bu şartlarda tek çıkar yol oyucu satmak. Peki siyah-beyazlılar transfer limitini aşarsa nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacak? İşte cevabı...
12 Ocak 2020 Pazar 07:39
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TürkiyeFutbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. TFF'den yapılan açıklamada, " "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına' ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, dosya ve ilgili tüm belgeler celp edilirken; yapılan müzakere neticesinde itirazın reddine oy birliği ile karar verildi" denildi.
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HAKSIZ REKABET İTİRAZI Türkiye Futbol Federasyonu tarafından harcama limitinin duyurulduğu gün, %31.5 olarak belirlenen faiz oranına itiraz eden siyah-beyazlı yönetim, haksız rekabetin oluşturduğun düşündüğü bu durumun düzeltilmesi için TFF'yi göreve davet etmişti.
Güncel faiz oranının uygulanmasını isteyen Beşiktaş yönetiminin bu talebinin reddedilmesinin ardından siyah-beyazlıların transfer yapması için 2 milyon TL'lik bir bütçesi kaldı ve Beşiktaş, transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda.
LİMİTİ AŞARSA NE OLACAK? TFF'nin aldığı bu kararın ardından, Beşiktaş kulübü transfer limitlerini aşması durumunda 'belirlenen' bazı cezalarla karşı karşıya kalacak.
TFF'nin 8 maddelik limit aşımı yaptırım yasası şu şekilde: 1- % 5 aşılırsa ihtar 2- % 6-10 arası kadro sınırlaması 3- % 11-15 arası transfer yasağı 4- % 16-20 arası 1 puan silme 5- % 21-25 arası 2 puan silme 6- % 26 ve üstü aşılırsa 3 puan silme 7-% 26 ve üstü aşılırsa transfer yasağı 8- 26 ve üstü aşılırsa kadro sınırlaması