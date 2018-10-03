Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!

    Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner; Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut'la Arnavutköy'de bir araya geldi.

    3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:31:13 Güncelleme: 11:46:30
    Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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    Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

    Beşiktaş'ta yıldız oyuncularla yapılan zirvenin gündemi sözleşmelerin TL'ye çevrilmesiydi.

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    Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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    Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

    Türkiye'de mukavelelerin TL üzerinden yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kulüpler Birliği'nin bu doğrultuda aldığı karar sonrası Beşiktaş'ta, takımın üç önemli ismi ile toplantı yapıldı.

    Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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    Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

    Arnavutköy'de gerçekleştirilen buluşmaya transfer komitesi başkanı Umut Güner; Oğuzhan, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut katıldı.

    Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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    Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

    Oyuncuların, haklarını koruyarak TL'ye geçmeye sıcak baktığı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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    Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

    Anlaşma sağlanması halinde Oğuzhan'ın 2.5 milyon Euro olan yıllık ücreti günümüz kurundan 17 milyon 300 bin TL'ye, Tolgay'ın 1 milyon 650 bin Euro olan ücreti 11 milyon 426 bin TL'ye, Gökhan'ın 1 milyon 700 bin Euro olan ücreti 11 milyon 773 bin TL'ye çevrilecek

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