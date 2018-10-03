Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner; Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut'la Arnavutköy'de bir araya geldi.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:31:13
Güncelleme: 11:46:30
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Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncularla yapılan zirvenin gündemi sözleşmelerin TL'ye çevrilmesiydi.
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Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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Türkiye'de mukavelelerin TL üzerinden yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kulüpler Birliği'nin bu doğrultuda aldığı karar sonrası Beşiktaş'ta, takımın üç önemli ismi ile toplantı yapıldı.
Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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Arnavutköy'de gerçekleştirilen buluşmaya transfer komitesi başkanı Umut Güner; Oğuzhan, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut katıldı.
Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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Oyuncuların, haklarını koruyarak TL'ye geçmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta TL'ye geçiş zirvesi!
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Anlaşma sağlanması halinde Oğuzhan'ın 2.5 milyon Euro olan yıllık ücreti günümüz kurundan 17 milyon 300 bin TL'ye, Tolgay'ın 1 milyon 650 bin Euro olan ücreti 11 milyon 426 bin TL'ye, Gökhan'ın 1 milyon 700 bin Euro olan ücreti 11 milyon 773 bin TL'ye çevrilecek