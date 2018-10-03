Beşiktaşta TLye geçiş zirvesi!

Anlaşma sağlanması halinde Oğuzhan'ın 2.5 milyon Euro olan yıllık ücreti günümüz kurundan 17 milyon 300 bin TL'ye, Tolgay'ın 1 milyon 650 bin Euro olan ücreti 11 milyon 426 bin TL'ye, Gökhan'ın 1 milyon 700 bin Euro olan ücreti 11 milyon 773 bin TL'ye çevrilecek