Beşiktaşta Ryad Boudebouz radara girdi - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:52:53
    Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi
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    • 8
    Beşiktaşta Ryad Boudebouz radara girdi

    Siyah-beyazlı takım için bir transfer iddiası da İspanya'dan geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi
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    • 8
    Beşiktaşta Ryad Boudebouz radara girdi

    Bir süredir 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasını La Liga'ya kırdığı belirtildi ve Real Betis'te forma giyen Cezayirli futbolcu Ryad Boudebouz için teklif sunduğu ifade edildi.

    Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi
    • 3
    • 8
    Beşiktaşta Ryad Boudebouz radara girdi

    Premier Lig ekiplerinin de radarında olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünün 15 milyon Euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine transferin şimdilik tıkandığı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi
    • 4
    • 8
    Beşiktaşta Ryad Boudebouz radara girdi

    Real Betis kulübü de siyah-beyazlılar'ın Boudebouz'a olan ilgisini doğruladı.

    Beşiktaş'ta Ryad Boudebouz radara girdi
    • 5
    • 8
    Beşiktaşta Ryad Boudebouz radara girdi

    Ancak teknik direktör Quiqe Setien'in takımda kalmasını istediği 28 yaşındaki Cezayirli yıldızın kulüpten ayrılmasının düşük olasılık dahilinde olduğu bildiriliyor.

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