Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak?

Yarın akşam Trabzonspor'la hayati bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta korkutan bir sessizlik var. Şu günlerde kimsenin ağzını bıçak açmıyor, sessizliğin nedeni ise hafta sonunda oynanacak hayati Trabzonspor maçı. Alınacak bir beraberlikte bile, lider Başakşehir'le puan farkının 10'a çıkma ihtimali, herkesi gerdi. Bu gerginlik ise Ocak ayında pek çok değişiklikler olacağı şeklinde yorumlanıyor. İşte bunlardan bazıları şöyle:



