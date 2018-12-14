Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak? - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Ocak’ta neler olacak?

Pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisinde yaşanabilecek olası bir puan kaybı durumunda, devre arasında kadroya büyük ölçüde 'neşter' vurulacak.
14 Aralık 2018 Cuma, 22:55:31 Güncelleme: 07:58:15
Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak?

Yarın akşam Trabzonspor'la hayati bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta korkutan bir sessizlik var. Şu günlerde kimsenin ağzını bıçak açmıyor, sessizliğin nedeni ise hafta sonunda oynanacak hayati Trabzonspor maçı. Alınacak bir beraberlikte bile, lider Başakşehir'le puan farkının 10'a çıkma ihtimali, herkesi gerdi. Bu gerginlik ise Ocak ayında pek çok değişiklikler olacağı şeklinde yorumlanıyor. İşte bunlardan bazıları şöyle:

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Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak?

Vida en iyi parayı veren takıma satılacak.

Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak?

Pepe'ye kendisine takım bulması durumunda, sözleşmesi bedelsiz verilecek.

Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak?

Japonya'ya satılmasına karar verilen Adriano gönderilecek.

Beşiktaşta Ocak’ta neler olacak?

Oğuzhan, Quaresma, Larin ve Love satış listesine konulacak.

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