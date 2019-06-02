Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Kartal bir süredir gündeminde olan Nikola Vlasic için İngiliz kuklübüne kiralama teklifi yaptı. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Hırvat yıldız için pazarlıklar sürüyor. Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu transfer bitecek.
2 Haziran 2019 Pazar 07:57
Güncelleme: 02.06.2019 07:57
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Beşiktaş Nikolo Vlasic için bastırıyor... Yeni teknik direktörü belirlemeden önce Hırvat futbolcuyu listelerine alan Siyah- Beyazlı yönetim istikbal vaat eden Vlasic için tüm kozlarını oynuyor.
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Geçtiğimiz sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Nikola Vlasic 10 numara ve forvet oynayabiliyor.
Vlasic 8 gol, 7 asist yaptı
CSKA Moskova'da 31 karşılaşmada forma giyen Hırvat futbolcu 8 gol atarken, 7 de asist gerçekleştirmişti. Başkan Fikret Orman'ın bu oyuncuyu çok istediği ve alınması için devrede olduğu öğrenildi.
Everton'la görüşme sürüyor
Cenk Tosun'un transferinde Everton'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın Vlasic için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
Bu oyuncu için pazarlıkların aralıksız olarak devam ettiği gelen bilgiler arasında.