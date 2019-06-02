Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Kartal bir süredir gündeminde olan Nikola Vlasic için İngiliz kuklübüne kiralama teklifi yaptı. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Hırvat yıldız için pazarlıklar sürüyor. Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu transfer bitecek.