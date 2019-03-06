Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

Beşiktaş, Southampton ile yollarını ayıran 55 yaşındaki Galli çalıştırıcı için harekete geçti. Yöneticiler Başkan Orman'dan görüşmek için onay bekliyor.
6 Mart 2019 Çarşamba 07:57
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Beşiktaş'ta yeni sezon teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin resmi olarak açıklandığı günden itibaren elindeki aday listesini genişleten siyah-beyazlılar, şimdi de sırasıyla bu isimlerle görüşmek için düğmeye bastı.
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Yerli-yabancı birçok teknik direktör ile temasa geçecek olan Beşiktaş yönetiminin yabancı adaylar listesinin başında Mark Hughes geliyor.
Bazı yöneticilerin farklı teknik direktörlerle görüştükleri ifade edilirken, yönetim içinde Mark Hughes ismi yeniden ön plana çıktı.