Beşiktaş'ta Mark Hughes operasyonu

Beşiktaş'ta yeni sezon teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin resmi olarak açıklandığı günden itibaren elindeki aday listesini genişleten siyah-beyazlılar, şimdi de sırasıyla bu isimlerle görüşmek için düğmeye bastı.



