TFF'den Şenol Güneş açıklaması!
05 Mart 2019, Salı
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'den açıklaması!

TFF'den Şenol Güneş açıklaması!

, A Milli Takım'ın yeni ile ilgili açıklama yayınladı...

" tarafından Teknik Direktör 'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.

Bilindiği üzere; 'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta 'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.

Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. "
  1. 05.03.2019
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