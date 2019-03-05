Beşiktaş Atiker Konyaspor çalışmalarına start verdi
05 Mart 2019, Salı
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çalışmalarına start verdi

Beşiktaş Atiker Konyaspor çalışmalarına start verdi

, 'in 25'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman; minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve beraberindeki kimsesiz çocuklar, takımın antrenmanını izledi. Şenol Güneş ve futbolcular, antrenman sonrası çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 05.03.2019
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