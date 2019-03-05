Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor! - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası dönemin temelleri atılmaya başlandı. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonu 7 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

5 Mart 2019 Salı 21:49 Güncelleme: 05.03.2019 21:55
Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!

Milli Takım'a 4 yıllık imza atan teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayırmak için gün sayan Beşiktaş'ta, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar da verildi.

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Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!

Yönetim sözleşmesi bitecek oyuncularla yola devam etmeyecek.

Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!

Şu an için kadro dışı olan kaleci Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin yanı sıra, Adriano, Mustafa Pektemek, Larin ve Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme önerilmeyecek.

Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!

Ancak Atiba'ya kulüpte kalması ve teknik heyette görev alması teklif edilecek.

Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!

Bu isimlerin dışında sözleşmesi 2020'de sona erecek Quaresma ile de yollar ayrılacak.

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