Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor! - Fotomaç
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Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası dönemin temelleri atılmaya başlandı. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonu 7 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
5 Mart 2019 Salı 21:49
Güncelleme: 05.03.2019 21:55
Milli Takım'a 4 yıllık imza atan teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayırmak için gün sayan Beşiktaş'ta, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar da verildi.
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Yönetim sözleşmesi bitecek oyuncularla yola devam etmeyecek.
Şu an için kadro dışı olan kaleci Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin yanı sıra, Adriano, Mustafa Pektemek, Larin ve Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme önerilmeyecek.
Ancak Atiba'ya kulüpte kalması ve teknik heyette görev alması teklif edilecek.
Bu isimlerin dışında sözleşmesi 2020'de sona erecek Quaresma ile de yollar ayrılacak.