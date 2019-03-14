Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

Sezon başından bu yana ekonomik sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta sıkıntılı günler sürüyor. Son olarak Karius'un alacakları için FIFA'ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor.
14 Mart 2019 Perşembe 09:07
Güncelleme: 14.03.2019 09:14
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Bu sezon ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta problemlerin ardı arkası kesilmiyor.
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Karius'un alacakları için FIFA'ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak veya şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak! (Hürriyet)
1- Maaş ödemesini düşürmek için Negredo ve Love zararına gitti.
2- Pepe'ye bonservisi verilirken, Babel, 2 milyon Euro'ya satıldı.
3- Quaresma da gitmek için kulüp arayışına girdi ama bulamadı.