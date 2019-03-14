Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

Karius'un alacakları için FIFA'ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak veya şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak! (Hürriyet)