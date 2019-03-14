Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

Sezon başından bu yana ekonomik sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta sıkıntılı günler sürüyor. Son olarak Karius'un alacakları için FIFA'ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor.
14 Mart 2019 Perşembe 09:07 Güncelleme: 14.03.2019 09:14
Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

Bu sezon ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta problemlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

Karius'un alacakları için FIFA'ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak veya şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak! (Hürriyet)

Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

1- Maaş ödemesini düşürmek için Negredo ve Love zararına gitti.

Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

2- Pepe'ye bonservisi verilirken, Babel, 2 milyon Euro'ya satıldı.

Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor

3- Quaresma da gitmek için kulüp arayışına girdi ama bulamadı.

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