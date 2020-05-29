Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrası 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacak olan Süper Lig'de tüm kulüpler çalışmalarına hız verdi. Bu ekiplerden Beşiktaş'ta çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İşte antrenmandan kareler...
29 Mayıs 2020 Cuma 14:31
Güncelleme: 29.05.2020 14:31
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Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen aranın ardından Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam etmesi kararı verilmişti.
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Bu karar sonrası çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Beşiktaş'ın bugün basına kapalı olarak yaptığı antrenman, bir saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları yapıldı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.