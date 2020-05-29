Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrası 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacak olan Süper Lig'de tüm kulüpler çalışmalarına hız verdi. Bu ekiplerden Beşiktaş'ta çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İşte antrenmandan kareler...

29 Mayıs 2020 Cuma 14:31 Güncelleme: 29.05.2020 14:31
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen aranın ardından Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam etmesi kararı verilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Bu karar sonrası çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Beşiktaş'ın bugün basına kapalı olarak yaptığı antrenman, bir saate yakın sürdü.

Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz! İşte o anlar...

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA