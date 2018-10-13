Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor!
Beşiktaş'ta yönetim 3 isimle yolları ayırıyor. 2 yıldıza ise sözleşme yenilemede ısrar edilmeyecek.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 19:29:51
Güncelleme: 19:31:49
Geçen sezon en golcü oyuncusu Talisca'yı kaybeden Beşiktaş, bu sezon aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor
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Bu sezonun en skorerleri Babel ve Pepe'nin sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması, teknik heyeti ve yönetimi düşündürüyor.
Babel ile sözleşme yenilemek isteyen yönetim, Ocak ayında Hollandalı futbolcu ile görüşmelere başlayacak.
Beşiktaş'ın ekonomik anlamda daha planlı davranmak istemesine rağmen oyuncunun maaşına zam talep etmesi de görüşmelerin biraz çetin geçeceğini gösteriyor.
Ortaya koyduğu furbolla herkesin takdirini toplayan Pepe için de benzer durum söz konusu