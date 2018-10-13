Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor!

    Beşiktaş'ta yönetim 3 isimle yolları ayırıyor. 2 yıldıza ise sözleşme yenilemede ısrar edilmeyecek.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 19:29:51 Güncelleme: 19:31:49
    Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor!

    Geçen sezon en golcü oyuncusu Talisca'yı kaybeden Beşiktaş, bu sezon aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor

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    Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor!

    Bu sezonun en skorerleri Babel ve Pepe'nin sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması, teknik heyeti ve yönetimi düşündürüyor.

    Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor!

    Babel ile sözleşme yenilemek isteyen yönetim, Ocak ayında Hollandalı futbolcu ile görüşmelere başlayacak.

    Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor!

    Beşiktaş'ın ekonomik anlamda daha planlı davranmak istemesine rağmen oyuncunun maaşına zam talep etmesi de görüşmelerin biraz çetin geçeceğini gösteriyor.

    Beşiktaşta 3 isimle yollar ayrılıyor!

    Ortaya koyduğu furbolla herkesin takdirini toplayan Pepe için de benzer durum söz konusu

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