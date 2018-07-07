Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
7 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:04:45
Güncelleme: 00:09:21
Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
Yönetim, kadroyu güçlendirmek için alternatifleri artırdı.
Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
Talisca'nın ayrılmasından sonra '10 numara' arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Bernard yer alıyor.
Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
Bu yüzden Shakhtar Donetsk takımından ayrılan Bernard için girişimlerini tekrarlayan transfer komitesi, futbolcunun istediği 6 milyon euro yıllık ücreti 3 milyon euro seviyesine indirmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
Kamptan ayrılan Başkan Fikret Orman, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile yeniden temas kurdu.
Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
Bu mevki için liste kalabalık ancak mali sıkıntı yüzünden önce satış yapılmasına ağırlık verildi.