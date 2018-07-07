Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard

    7 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:04:45 Güncelleme: 00:09:21
    Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
    • 1
    • 29
    Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard

    Yönetim, kadroyu güçlendirmek için alternatifleri artırdı.

    Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
    • 2
    • 29
    Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard

    Talisca'nın ayrılmasından sonra '10 numara' arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Bernard yer alıyor.

    Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
    • 3
    • 29
    Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard

    Bu yüzden Shakhtar Donetsk takımından ayrılan Bernard için girişimlerini tekrarlayan transfer komitesi, futbolcunun istediği 6 milyon euro yıllık ücreti 3 milyon euro seviyesine indirmeye çalışıyor.

    Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
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    • 29
    Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard

    Kamptan ayrılan Başkan Fikret Orman, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile yeniden temas kurdu.

    Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard
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    • 29
    Beşiktaşın transferdeki hedefleri: Andre Ayew, Chadli, Umut Nayir, Rafael, Klaassen ve Bernard

    Bu mevki için liste kalabalık ancak mali sıkıntı yüzünden önce satış yapılmasına ağırlık verildi.

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