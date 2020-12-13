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Beşiktaş'ın transfer hedefi ortaya çıktı! 'Yeni Atiba' için ilk görüşme...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar bir yandan Süper Lig'de zirve yarışına girerken, bir yandan da transfer için nabız yoklamaya başladı. Primertiempo'nun haberine göre Kara Kartal, orta saha opsiyonu için dev kulüplerle yarışa girdi ve o oyuncunun kulübüyle transfere ilişkin görüşme gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
13 Aralık 2020 Pazar 12:02, Güncelleme 13.12.2020 12:14
Beşiktaş'ın transfer hedefi ortaya çıktı! 'Yeni Atiba' için ilk görüşme...