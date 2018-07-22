Beşiktaşın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!

Elinde stoper özellikli oyuncu olarak sadece Pepe kalan siyah-beyazlılarda yönetimin, G.Saray altyapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için harekete geçtiği öğrenildi.