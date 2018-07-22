Beşiktaşın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!

22 Temmuz 2018 Pazar, 09:47:05
Güncelleme: 09:47:51
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Beşiktaş'ın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!
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Dusko Tosic'i Çin'e, Matej Mitrovic'i Club Brugge'a yollayan, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla özellikle İngiltere ve İspanya Ligi takımlarının dikkatini çeken Domogaj Vida'yı da satma planları yapan Beşiktaş'ın, savunma hattı için B planı belli oldu.
Beşiktaş'ın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!
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Elinde stoper özellikli oyuncu olarak sadece Pepe kalan siyah-beyazlılarda yönetimin, G.Saray altyapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!
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Kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki stoperle, siyah-beyazlıların asbaşkanı Umut Güner'in geçtiğimiz hafta bir araya gelerek ilk teması yaptıkları öğrenildi.
Beşiktaş'ın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!
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Oyuncudan olumlu yanıt alan Beşiktaşlı yetkililerin yakın zamanda Yeni Malatyalı yöneticilerle de görüşeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!
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Sarı-siyahlıların, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve önümüzdeki sezon sonunda bedava gitme durumu olan Sadık'tan para kazanmak istediği belirtiliyor.
Beşiktaş'ın stoper için B planı Sadık Çiftpınar!
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 maçta görev alan Sadık'ın transferi için teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtildi. (Vatan)