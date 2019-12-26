Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. Ligin 6'ıncı haftasından sonra toparlanan ve aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen siyah-beyazlılar ocak ayında takıma katılacak isimler üzerinde dururken Beşiktaş' yıkan bir ayrılık haberi geldi. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ı yıkan haber ise yıldız ismin babasından geldi. İşte detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 20:43
Güncelleme: 26.12.2019 20:45
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Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, sezona kabus gibi bir başlangıç yapmnıştı.
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Siyah-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak beklentilerin uzağında kalmıştı.
Kara Kartal, bu süreçte kalesinde 12 gol görerek küme düşme hattında yer almıştı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan AytemizAlanyaspor maçının ardından yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.
Sezonun 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup olarak beklenmedik bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek zirvenin 7 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.