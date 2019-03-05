Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!
Beşiktaş'ta sıcak gelişme... Teknik direktör arayışı içinde olan siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in yerine gelecek isim de merakla bekleniyordu. Milli takımla anlaşan Güneş'ten doğan boşluğu dolduracak yeni teknik adam belli oldu.
Yönetimin ayrıca gelecek sezon takımın yaş ortalamasını düşürme kararı aldığı, bu kararın altında yatan nedenin de yeni teknik adamın çalışma yapısına bağlı olarak alındığı kaydedildi. İşte detaylar...
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Güneş'in lig bitmeden ayrılması halinde kalan sürede Guti çalıştıracak. İspanyol çalıştırıcının göstereceği performans belirleyici olacak.
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Sezon başında takımıyla 5 yıl sözleşme uzatan ilk teknik direktör adayının kararı bu ihtimallerden daha önemli.
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