Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor! - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Beşiktaş'ta sıcak gelişme... Teknik direktör arayışı içinde olan siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in yerine gelecek isim de merakla bekleniyordu. Milli takımla anlaşan Güneş'ten doğan boşluğu dolduracak yeni teknik adam belli oldu.

5 Mart 2019 Salı 10:52 Güncelleme: 07.03.2019 15:57
Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Beşiktaş'ta 4 sezonda 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez gruptan çıkma başarısı gösteren Şenol Güneş'in yerine Başkan Fikret Orman, Süper Lig'de görev yapan deneyim teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Yönetimin ayrıca gelecek sezon takımın yaş ortalamasını düşürme kararı aldığı, bu kararın altında yatan nedenin de yeni teknik adamın çalışma yapısına bağlı olarak alındığı kaydedildi. İşte detaylar...

ARDA, BURAK, VOLKAN MİLLİ TAKIMA DÖNECEK Mİ? ŞENOL GÜNEŞ... HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Fikret Orman, yoğun çaba harcadığı isim olmazsa sırasıyla önce yardımcı antrenör Guti daha sonra ise Alanya'nın hocası Sergen Yalçın üzerinde duracak. Bunun için de karar dönemi yaşanacak.

Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Güneş'in lig bitmeden ayrılması halinde kalan sürede Guti çalıştıracak. İspanyol çalıştırıcının göstereceği performans belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SÜRPRİZ AYRILIK! YENİ TRANSFER... HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

Beşiktaş'a yeni teknik direktör... Sezon sonu geliyor!

Sezon başında takımıyla 5 yıl sözleşme uzatan ilk teknik direktör adayının kararı bu ihtimallerden daha önemli.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLHAN MANSIZ AYRILIĞINA DAİR SÖZLER... HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN