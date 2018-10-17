Beşiktaşa transfer müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'a transfer müjdesi!

    Beşiktaş'ın yıldız ismine talip çıktı
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 21:07:00 Güncelleme: 21:08:46
    Beşiktaşa transfer müjdesi!

    Brezilya kulübü Santos'tan Vagner Love hakkında açıklama geldi.

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    Beşiktaşa transfer müjdesi!

    Beşiktaş'ta son haftalarda yeniden ilk 11'e dönen ve attığı gollerle form tutan Vagner Love için Santos'un ısrarı sürüyor.

    Beşiktaşa transfer müjdesi!

    Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres, sezon başında ilgilendikleri Vagner Love için devre arası transfer döneminde yeniden zemin yoklayacaklarını söyledi.

    Beşiktaşa transfer müjdesi!

    "Şu anda hocamız Vagner Love'u takip ediyor. Beşiktaş'ta yeniden forma giymeye başladı. Onu yakından izliyoruz. Devre arasında şartlar da izin verirse Vagner Love transferi için tekrar görüşmelerde bulunacağız." diye konuştu.

    Beşiktaşa transfer müjdesi!

    Öte yandan Brezilya basınındaki haberlere göre Santos kulübü, Vagner Love'a yaz döneminde sunduğu maaşı tekrar sunacak.

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