Beşiktaşa transfer müjdesi!

17 Ekim 2018 Çarşamba, 21:07:00
Güncelleme: 21:08:46
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Brezilya kulübü Santos'tan Vagner Love hakkında açıklama geldi.
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Beşiktaş'ta son haftalarda yeniden ilk 11'e dönen ve attığı gollerle form tutan Vagner Love için Santos'un ısrarı sürüyor.
Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres, sezon başında ilgilendikleri Vagner Love için devre arası transfer döneminde yeniden zemin yoklayacaklarını söyledi.
"Şu anda hocamız Vagner Love'u takip ediyor. Beşiktaş'ta yeniden forma giymeye başladı. Onu yakından izliyoruz. Devre arasında şartlar da izin verirse Vagner Love transferi için tekrar görüşmelerde bulunacağız." diye konuştu.
Öte yandan Brezilya basınındaki haberlere göre Santos kulübü, Vagner Love'a yaz döneminde sunduğu maaşı tekrar sunacak.