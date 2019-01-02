Beşiktaşa sağ beki Guti getirecek! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'a sağ beki Guti getirecek!
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in isteği üzerine savunma hattına transfer planları yapmaya başladı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 09:36:49
Güncelleme: 09:46:12
Beşiktaş'ta yönetim teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.
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Rayo Vallecano'da oynayan Perulu oyuncu Luis Advincula takibe alındı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, sağ bek mevkii için son olarak 2016-17 sezonunda Bursaspor formasını giyen Luis Advincula'yı listeye dahil etti.
TRANSFER GÖREVİ GUTI'DE!
Bu işi bitirme görevi ise siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan İspanyol Guti Hernandez'e verildi.
Guti, İspanya'da Rayo Vallecano'da kiralık oynayan ve bonservisi Meksika'nın Tigres takımında olan 28 yaşında Peruluyu ikna etmeye çalışacak.
Beşiktaş, devre arasında bu transferi noktalamak istiyor ancak Rayo Vallecano ile kiralık sözleşmesi olan yıldız futbolcu gelecek sezon için düşünülüyor.