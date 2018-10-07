Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o tepkiler...
7 Ekim 2018 Pazar, 22:42:08
Güncelleme: 22:43:08
Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o tepkiler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!