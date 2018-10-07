Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!

    Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o tepkiler...
    7 Ekim 2018 Pazar, 22:42:08 Güncelleme: 22:43:08
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
    • 1
    • 23
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın!

    Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında Caner Erkin'in performansından memnun kalmayan Beşiktaşlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte o tepkiler...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
    • 2
    • 23
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın!
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
    • 3
    • 23
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın!
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
    • 4
    • 23
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın!
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'e kızgın!
    • 5
    • 23
    Beşiktaş taraftarları Caner Erkine kızgın!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN