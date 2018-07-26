Beşiktaş Sturridge transferi için geri sayıma geçti!
26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:24:34
Güncelleme: 01:25:36
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Beşiktaş Sturridge transferi için geri sayıma geçti!
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Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri adı sıkça Beşiktaş'la anılan Liverpool'lu forvet Daniel Sturridge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş Sturridge transferi için geri sayıma geçti!
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İngiliz basını, siyah-beyazlı takımın daha önce menajeriyle görüştüğü 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool ile resmi temaslara başladığını iddia etti.
Beşiktaş Sturridge transferi için geri sayıma geçti!
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Liverpool Echo gazetesinin haberinde teknik direktör Jürgen Klopp'un, haftalık 120 bin sterlin kazanan Sturridge'i istemediği ve yönetime satılsın raporu verdiği, sonrasında da İngilizlerin Beşiktaş'ı görüşmeye çağırdığı kaydedildi.
Beşiktaş Sturridge transferi için geri sayıma geçti!
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KİRALAMA FORMÜLÜ OLMAZ
Sonrasında pazarlık masasına oturulduğunu belirten gazete, 1.88 boyundaki santrfor için teklifte bulunan tek kulübün Beşiktaş olduğunun altını çizerken, cazip bir rakam önerildiğini ileri sürdü.
Beşiktaş Sturridge transferi için geri sayıma geçti!
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Haberde ayrıca Liverpool cephesinin, sözleşmesi gelecek sezon sonunda biteceği için Daniel Sturridge'i kiralayamayacağı ifade edildi.