Beşiktaş Radamel Falcaonun peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Beşiktaş Radamel Falcao'nun peşinde!

    Rodallega'nın "Teklif alırsa kesinlikle Türkiye'yi tercih etmeli" dediği 32'lik golcü Radamel Falcao için Kolombiya'nın 'Caracol Radio'su "Bu öneri ona çok iyi gelecek" yorumunu yaptı.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 23:02:21 Güncelleme: 09:41:48
    Beşiktaş Radamel Falcaonun peşinde!

    Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken, santrfor mevkii için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Radamel Falcaonun peşinde!

    Bir süredir Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, Monaco'da forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen Radamel Falcao için de harekete geçtiği iddia edildi.

    Beşiktaş Radamel Falcaonun peşinde!

    Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Monaco'nun önlenemez düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istediği iddia edildi.

    Beşiktaş Radamel Falcaonun peşinde!

    REAL MADRİD ARAŞTIRDI

    Kolombiya'da yayın yapan 'Caracol Radio'su da, "Adı bir ara Real Madrid ile anıldı fakat transfer gerçekleşmedi.

    Beşiktaş Radamel Falcaonun peşinde!

    Türkiye'den yapılan bu teklif ona iyi gelecektir" ifadelerini kullanarak; Falcao'nun Beşiktaş'ı seçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

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