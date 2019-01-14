Beşiktaş kasayı doldurdu! Fenerbahçe, Galatasaray...

30 YAŞ VE ÜZERİNDEN 44.3 MİLYON EURO

Satıştan büyük gelir elde eden Beşiktaş, 30 yaş ve üstü oyuncularından da bu süreçte 44.3 milyon Euro kazandı. Ryan Babel'i 2 milyon Euro'ya gönderen siyah beyazlılar, daha önce Demba Ba'yı 13 milyon Euro'ya, Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya, Marcelo'yu 7 milyon Euro'ya, Fabri'yi de 6 milyon Euro gibi büyük rakamlara satmıştı.