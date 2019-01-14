Beşiktaş kasayı doldurdu! Fenerbahçe, Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig kulüpleri son dört sezonda oyuncu satışından yüksek gelir sağladı.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 15:51:45
Güncelleme: 15:59:25
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Spor Toto Süper Lig ekipleri son dört sezonda oyuncu satışlarından yüksek gelirler elde etmeyi başardı. Bu bağlamda Beşiktaş ezeli rakiplerini solladı ve tüm Süper Lig ekiplerine de dev bir fark attı. İşte o rakam ve kasaya gelen paralar...
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Fenerbahçe transferde 71,56 milyon Euro koydu kasasına... Harcanan rakamlar ışığında 14.9 milyon Euro eksiye düştü.
Galatasaray ise 84.9 milyon Euro gelir sağladı. Ancak sarı-kırmızılılar, transfere harcadığı yüksek rakamlar nedeniyle 3.9 milyon Euro zarar etti.
Trabzonspor ise 13.4 milyon Euro zararda. Bursaspor'un (geliri 42.06 milyon Euro) 27 milyon Euro kâr elde ettiği dönemde, Başakşehir ise 2.3 milyon Euro kâr etti.
30 YAŞ VE ÜZERİNDEN 44.3 MİLYON EURO Satıştan büyük gelir elde eden Beşiktaş, 30 yaş ve üstü oyuncularından da bu süreçte 44.3 milyon Euro kazandı. Ryan Babel'i 2 milyon Euro'ya gönderen siyah beyazlılar, daha önce Demba Ba'yı 13 milyon Euro'ya, Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya, Marcelo'yu 7 milyon Euro'ya, Fabri'yi de 6 milyon Euro gibi büyük rakamlara satmıştı.