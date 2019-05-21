Beşiktaş Kagawa kararını verdi! - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesin 1 hafta kala kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonluk umutlarını kaybeden Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları başlarken, takımda ki oyuncuların geleceği de belirsizliğini koruyor o isimlerden biri de Shinji Kagawa. Siyah-beyazlı kulübün yönetimi tecrübeli futbolcu için kararını verdi.
21 Mayıs 2019 Salı 10:05
Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Beşiktaş ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Borusia Dortmund'dan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Kagawa kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla teknik heyetin ve taraftarın sevgilisi oldu.

Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Beşiktaş formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 13 kez görev yapan tecrübeli isim, bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kagawa'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu.

Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

30 yaşındaki Japon futbolcunun geleceği konusundaki kararı yeni gelecek olan teknik direktöre bırakmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp yönetimi, başarılı oyuncunun taliplerinin artmasıyla, çalışmaların başlattığı bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN