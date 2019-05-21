Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesin 1 hafta kala kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonluk umutlarını kaybeden Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları başlarken, takımda ki oyuncuların geleceği de belirsizliğini koruyor o isimlerden biri de Shinji Kagawa. Siyah-beyazlı kulübün yönetimi tecrübeli futbolcu için kararını verdi.
21 Mayıs 2019 Salı 10:05
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Beşiktaş ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Borusia Dortmund'dan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmıştı.
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Kagawa kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla teknik heyetin ve taraftarın sevgilisi oldu.
Beşiktaş formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 13 kez görev yapan tecrübeli isim, bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kagawa'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu.
30 yaşındaki Japon futbolcunun geleceği konusundaki kararı yeni gelecek olan teknik direktöre bırakmayı planlayan siyah-beyazlı kulüp yönetimi, başarılı oyuncunun taliplerinin artmasıyla, çalışmaların başlattığı bildirildi.