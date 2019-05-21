Beşiktaş Kagawa kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesin 1 hafta kala kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonluk umutlarını kaybeden Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları başlarken, takımda ki oyuncuların geleceği de belirsizliğini koruyor o isimlerden biri de Shinji Kagawa. Siyah-beyazlı kulübün yönetimi tecrübeli futbolcu için kararını verdi.

21 Mayıs 2019 Salı 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





