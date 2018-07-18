Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:20:36
Güncelleme: 23:21:32
Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
Kara Kartal'da oyunculara gelen teklifler nedeniyle rota zaman zaman yön değiştiriyor.
Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
Fulham'ın kaleci Fabri için 7 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çalması, siyah-beyazlı yönetimi alternatif planlara itti.
Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
Kolombiya basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile ilgileniyor.
Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
Beşiktaş'ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini sürdürdüğü ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi.
Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
Haberde Emery'nin Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı.