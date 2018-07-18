Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:20:36 Güncelleme: 23:21:32
    Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
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    • 11
    Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin

    Kara Kartal'da oyunculara gelen teklifler nedeniyle rota zaman zaman yön değiştiriyor.

    Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
    • 2
    • 11
    Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin

    Fulham'ın kaleci Fabri için 7 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çalması, siyah-beyazlı yönetimi alternatif planlara itti.

    Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
    • 3
    • 11
    Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin

    Kolombiya basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile ilgileniyor.

    Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
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    • 11
    Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin

    Beşiktaş'ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini sürdürdüğü ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi.

    Beşiktaş Fabri'nin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin
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    • 11
    Beşiktaş Fabrinin alternatiflerini buldu: David Ospina ya da Harun Tekin

    Haberde Emery'nin Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı.

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