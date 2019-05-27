Beşiktaş eski golcüsü için görüşmelere başlıyor

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi bombalar peş peşe patlayacak. Siyah-beyazlılar eski yıldızını geri almak için adım atmaya hazırlanıyor. Yöneticilerden Umut Güner bu hafta görüşmelere başlayacak...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:01
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Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
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Başkan Fikret Orman, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Kara Kartal'da yöneticilerden Umut Güner bu hafta Ada'ya giderek görüşmelere başlayacak.
Beşiktaş İngiliz kulübünde yeni sezonda düşünülmeyen milli futbolcu için kiralama teklifi yapacak.
Beşiktaş Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor... Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen Siyah-Beyazlı yönetim milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.