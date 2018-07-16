Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

Beşiktaş, Ayew için, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturacak. Ganalı futbolcunun kiralanması için tüm şartlar zorlanacak. Bu arada Ayew'e Newcastle'nin de talip olduğu iddia edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:00:29 Güncelleme: 02:09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





