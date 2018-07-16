Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
Beşiktaş, Ayew için, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturacak. Ganalı futbolcunun kiralanması için tüm şartlar zorlanacak. Bu arada Ayew'e Newcastle'nin de talip olduğu iddia edildi.
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:00:29
Güncelleme: 02:09:40
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Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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Beşiktaş Ayew'den vazgeçmiyor... Talisca'nın ayrılmasının ardından hem 10 numarada hem kanatlarda oynayabilen Ganalı futbolcuyu listenin başına alan Siyah-Beyazlı yönetim Swansea kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı.
Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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Yönetim Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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Güner teklife hazırlanıyor
Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek kiralama teklifini sunması bekleniyor. Beşiktaş, Swansea'ye 2 milyon Euro teklif edecek.
Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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Ayew ayrılmaktan yana
Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle bu sezon ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın yaptığı tekliften haberdar olduğu ortaya çıktı. Ganalı yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.
Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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Beşiktaş daha avantajlı
İngiliz basını Ganalı star için Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiğini okurlarına duyurarak, "Bu transferde Beşiktaş daha avantajlı. Bu transfer bu hafta bitebilir" yorumu yaptı.