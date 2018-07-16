Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor - Galeri - Fotomaç
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

    Beşiktaş, Ayew için, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturacak. Ganalı futbolcunun kiralanması için tüm şartlar zorlanacak. Bu arada Ayew'e Newcastle'nin de talip olduğu iddia edildi.
    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:00:29 Güncelleme: 02:09:40
    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

    Beşiktaş Ayew'den vazgeçmiyor... Talisca'nın ayrılmasının ardından hem 10 numarada hem kanatlarda oynayabilen Ganalı futbolcuyu listenin başına alan Siyah-Beyazlı yönetim Swansea kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı.

    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

    Yönetim Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

    Güner teklife hazırlanıyor

    Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek kiralama teklifini sunması bekleniyor. Beşiktaş, Swansea'ye 2 milyon Euro teklif edecek.

    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

    Ayew ayrılmaktan yana

    Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle bu sezon ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın yaptığı tekliften haberdar olduğu ortaya çıktı. Ganalı yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.

    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor
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    Beşiktaş Andre Ayew için Swansea ile masaya oturuyor

    Beşiktaş daha avantajlı

    İngiliz basını Ganalı star için Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiğini okurlarına duyurarak, "Bu transferde Beşiktaş daha avantajlı. Bu transfer bu hafta bitebilir" yorumu yaptı.

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