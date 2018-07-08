Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresmayı istiyor - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresma'yı istiyor

    8 Temmuz 2018 Pazar, 01:04:06 Güncelleme: 01:04:37
    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresma'yı istiyor
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    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresmayı istiyor

    Beşiktaş'ın yıldızlarına teklifler artarak sürüyor... Son olarak Suudi Arabistan'dan Ricardo Quaresma için Siyah- Beyazlılar'a baş döndürücü bir teklif sundu. Portekiz'in Record gazetesine göre teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal kulübü, 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresma'yı istiyor
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    • 5
    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresmayı istiyor

    JORGE JESUS'UN GÖZÜ Q7'DE
    Jesus'un vatandaşını mutlaka transfer etmek istediğini yazan Record, Al Hilal'in Ricardo Quaresma'ya da yıllık 7 milyon Euro teklif etti. Gazete, anlaşmanın yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.


    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresma'yı istiyor
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    • 5
    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresmayı istiyor

    'GİTMEM' DİYORDU AMA...
    34 yaşındaki Quaresma daha önce yaptığı açıklamalarda Çin, Katar veya Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ancak yapılan bu teklif tüm planları değiştirdi.

    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresma'yı istiyor
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    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresmayı istiyor

    YÖNETİM KABUL ETTİ
    Beşiktaş yönetimi Al Hilal'in müthiş teklifini prensipte kabul etmiş durumda... Quaresma'nın kısa süre içinde vereceğini karara göre transfer görüşmeleri şekillenecek.

    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresma'yı istiyor
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    • 5
    Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus Beşiktaşlı Quaresmayı istiyor
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