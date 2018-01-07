Adriano: Bayern maçı bizim için normal bir maç



"Bayern maçına normal bir maç gibi bakıyoruz"

"Geçen seneye göre daha zor bir gruptayız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde edindiğimiz tecrübe işimize yaradı. Bu sene o tecrübenin meyvelerini topladık. Önümüzde Bayern maçı var normal bir maç olarak bakıyoruz buna. Ligi de düşünmek zorundayız. Orada da yarışıyoruz. Umarım herkes sahada %100'ünü verir."