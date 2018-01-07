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Adriano: Bayern maçı bizim için normal bir maç
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"Bayern maçına normal bir maç gibi bakıyoruz"
"Geçen seneye göre daha zor bir gruptayız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde edindiğimiz tecrübe işimize yaradı. Bu sene o tecrübenin meyvelerini topladık. Önümüzde Bayern maçı var normal bir maç olarak bakıyoruz buna. Ligi de düşünmek zorundayız. Orada da yarışıyoruz. Umarım herkes sahada %100'ünü verir."
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